Empoli, Carli: "A Roma per fare un grande gara"

27/03/2017 21:43

EMPOLI NAPOLI CARLI / Marcello Carli, direttore sportivo dell'Empoli, ha parlato della sua squadra e di Maurizio Sarri, che oggi ha vinto la 'Panchina d'Oro 2017': "Andremo a Roma per cercare di fare una grande partita, ci proviamo sempre anche se non ci siamo riusciti spesso - spiega a 'Radio Kiss Kiss Napoli' - Sarri? Vorrebbe sempre la partita perfetta, quando non ci riesce soffre un po’. Napoli squadra tecnicamente fortissima, deve creare azioni da gol e avere il possesso palla, quando non ci riescono soffrono un po’. Zielinski, Hysaj, Rugani in nazionale? Fa piacere per loro, magari li avessimo goduti un po’ di più. Con Zielinski ho parlato prima di Empoli-Napoli, è un ragazzo serissimo. Mi fa piacere vederli realizzati, ma anche un po’ di rabbia".

M.D.A.