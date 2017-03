Calciomercato Fiorentina, Antognoni: "Paulo Sousa? Il successore sarà italiano"

27/03/2017 13:57

CALCIOMERCATO FIORENTINA ANTOGNONI PAULO SOUSA / Al 'Corriere Fiorentino' Giancarlo Antognoni ha in pratica dato il benservito a Paulo Sousa: "Secondo me ha fatto bene, però il giudizio complessivo è condizionato dai passi falsi contro Borussia Moenchengladback, Genoa e Torino che hanno rovinato un'intera stagione". Il tecnico portoghese dirà addio a fine stagione, forse per trasferirsi al Borussia Dortmund. Al suo posto, stando a quanto dichiarato dall'ex 'Bandiera' e attuale ambasciatore della Fiorentina, la famiglia Della Valle dovrebbe ingaggiare un italiano: "La scelta non è di mia competenza, tuttavia credo che non sarà straniero. La nostra scuola di allenatori è la migliore, questo lo dicono i risultati". In chiusura Antogoni ha dato un 'consiglio' a Bernardeschi e Chiesa, i due 'gioielli' della viola che in Serie A, come all'estero, hanno tanti estimatori: "Entrambi hanno un fascino particolare perché sono nati nel nostro club. Consiglio loro di rimanere a Firenze per continuare nel migliore dei modi il percorso di crescita. In fondo hanno tempo per pensare al futuro...", ha concluso.

R.A.