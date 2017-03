Calciomercato Juve, Robert fa il punto su Allegri e Bellerin

27/03/2017 11:43

CALCIOMERCATO JUVENTUS BARCELLONA / "C'è tempo per decidere il nuovo allenatore, adesso siamo impegnato su tre fronti". Pensieri e parole di Robert Fernandez. Il direttore sportivo del Barcellona, in una intervista al 'Mundo Deportivo', ha fatto il punto sul post Luis Enrique sulla panchina blaugrana, posizione per la quale sarebbe in corsa anche Massimiliano Allegri. "E' sicuramente una questione importante, ma sarà più importante a fine campionato. Abbiamo una Liga da giocarci e combatteremo fino alla fine per vincerla. Abbiamo un quarto di finale di Champions impegnativo con la Juventus e poi ci giocheremo la finale di Coppa Del Re, che non dovremo assolutamente sottovalutare".

Oltre che sul campo, le strade di Barcellona e Juve si incroceranno anche sul mercato. Obiettibvo comune è Hector Bellerin, giovane terzino destro spagnolo dell'Arsenal: "E' un buon giocatore che sta disputando un campionato di alto livello, ma ci sono anche altri giocatori che possono fare bene in quel ruolo di laterale destro. E' senz'altro difficile migliorare una rosa già competitiva" ha concluso Robert.

M.R.