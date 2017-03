Calciomercato Inter, derby col Milan per Yaya Touré!

26/03/2017 14:44

CALCIOMERCATO INTER YAYA TOURE MILAN / L'agente di Yaya Touré è stato chiaro: "Il prossimo anno giocherà ancora in Europa e sono in contatto con diversi paesi, tra cui Italia e Spagna". La possibilità di ingaggiare il possente mediano a parametro zero fa gola a diversi club e, come rivela 'The Sun', tra le società maggiormente interessate ci sono l'Inter - che lo segue ormai da diversi anni - e Milan. Il problema per le due italiane sono le elevate richieste economiche dell'ivoriano, oltre che una nutrita concorrenza: si parla di almeno altri 5 club, di cui il Monaco che ha già mosso i primi sondaggi.

D.G.