Real Madrid, Llorente: "I 'Blancos' mi hanno chiamato varie volte"

25/03/2017 23:54

REAL MADRID MALAGA LLORENTE / Diego Llorente, giovane difensore del Real Madrid in prestito al Malaga, ha parlato dei contatti avuti con i 'Blancos', che continuano a tenerlo in considerazione: "Contatti col Real? Sì, in diverse occasioni - spiega a 'Marca' - Si sono interessati a me quando ero infortunato e all'inizio di quest'anno, quando giocavo di meno. Futuro? Non so, ora non è il momento di pensare alla prossima stagione. L'obiettivo è la partita contro l'Atletico Madrid. Per il futuro ci sarà tempo per pensare".

M.D.A.