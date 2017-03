Juventus, l'ex Evra a Buffon: "Mille partite, non so quanta mer** hai dovuto mangiare"

25/03/2017 20:03

NEWS JUVENTUS/ Patrice Evra è tornato a pubblicare un video su 'Instagram' per complimentarsi con Gigi Buffon, suo ex compagno di squadra alla Juventus che ieri ha toccato il traguardo delle mille partite in Italia-Albania: "Grande Gigi! Innanzitutto mi manchi, volevo congratularmi. Mille partite, non so quanta mer** hai dovuto mangiare...mamma mia, che fenomeno! E' questo che la gente non sa, i sacrifici, alzarti ogni mattina per arrivare a quel punto. Per questo io ti rispetterò per sempre, sei una leggenda. In allenamento, quando ti vedevo saltare come un bambino di quindici anni, dicevo: questo qui ha fame! Giocare con te è stato un piacere".

S.F.