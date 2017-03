Inter, triplette di Gabigol in allenamento

25/03/2017 13:56

INTER GABIGOL / Gabigol mattatore in allenamento. Senza tredici giocatori impegnati con le rispettive Nazionali, l'Inter ha svolto questa mattina una partitella in famiglia contro la formazione Berretti. Tre tempi di 20 minuti ciascuno in cui la squadra di Pioli hanno rifilato 8 gol ai giovani ragazzi di Corti. L'attaccante brasiliano ha siglato una tripletta, mentre Palacio si è fermato a due reti, le altre marcature portano la firma di Biabiany, Kondogbia ed un autogol.

M.R.