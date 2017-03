Calciomercato Real Madrid, Kroos: "Andrò sicuramente in America... per viaggiare"

25/03/2017 12:49

CALCIOMERCATO REAL MADRID KROOS / Niente Mls o Cina: Toni Kroos vuole restare in Europa e giura fedeltà al Real Madrid. Intervistato dalla 'Bild', il centrocampista tedesco spiega: "Voglio giocare ancora qualche anno ad alti livello. Sono destinazioni che come giocatore non fanno per me. Negli Usa andrò sicuramente, ma per viaggiare e trascorrere del tempo con la mia famiglia".

Kroos parla anche della Champions: "Bayern e Barcellona erano le squadre più forti da incontrare ma le sfide mi piacciono".

B.D.S.