Juventus, Higuain e Alves: vittorie con giallo. I risultati dei Nazionali

Emanuele Catone

25/03/2017 12:31

JUVENTUS QUALIFICAZIONI NAZIONALI / Il campionato è fermo per lasciar spazio alle Nazionali impegnate nelle Qualificazioni al Mondiale di Russia 2018. La sosta è anche un momento per i club di far rifiatare i giocatori non convocati dalle rispettive selezioni, ma anche per concentrarsi sul calciomercato programmando e studiando strategie utili per il futuro. Sono stati ben 16 i calciatori della Juventus chiamati dai commissari tecnici per presenziare con la propria Nazionale; più di metà rosa in giro per il mondo, dall'Europa al Sudamerica, compresi i più giovani impegnati con le selezioni 'Under'.

I bianconeri impegnati con le Nazionali

I primi giocatori a scendere in campo sono stati Gonzalo Higuain e Dani Alves: il primo ha partecipato all'importantissima vittoria dell'Argentina per 1-0 contro il Cile, il secondo è stato protagonista del 4-1 del Brasile sull'Uruguay. Entrambi erano diffidati e, facendosi ammonire, le news Juventus prevedono il loro rientro anzitempo a Torino per preparare il match contro il Napoli. Nella serata di ieri, invece, Buffon e Barzagli sono scesi in campo nel trionfo dell'Italia per 2-0 contro l'Albania; mentre Rugani è rimasto in panchina. La partita contro la squadra di De Biasi è stata anche l'occasione per il portierone juventino di raggiungere il traguardo delle 1000 presenze da professionista. Tra i due croati Mandzukic e Pjaca solo uno è riuscito a vedere il campo nell'1-0 della Croazia sull'Ucraina, ovvero il numero 17 bianconero. Per quanto riguarda i più i giovani, Audero e Mandragora sono stato chiamati dall'Italia Under 20 per il match del 'Torneo Quattro Nazioni' contro la Polonia; incontro terminato 3-1 per i polacchi. Oggi sarà il turno per altri due juventini: Miralem Pjanic sarà impegnato con la sua Bosnia contro Gibilterra, mentre Stephan Lichtsteiner agirà sulla fascia destra della Svizzera contro la Lettonia.