Qualificazioni Mondiali, Italia-Albania 2-0: De Rossi e Immobile rispondono alla Spagna

24/03/2017 22:40

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2018 ITALIA ALBANIA / L'Italia non sbaglia. Al 'Barbera' l'Albania viene regolata con una rete per tempo: apre le danze De Rossi dal dischetto dopo 12 giri di orologio, chiude il match Immobile al 71esimo con un preciso colpo di testa. In mezzo tante occasione per gli azzurri, in pieno controllo del match per tutto l'arco del tempo. Tre punti che permettono alla banda di Ventura di restare in vetta assieme alla Spagna - vincente contro l'Israele - a quota 13 punti. Da segnalare la sospensione della gara per 5' minuti ad inizio ripresa per lancio di fumogeni da parte dei tifosi ospiti.

Italia-Albania 2-0: 12' rig.De Rossi, 71' Immobile.

CLASSIFICA: Spagna 13, Italia 13; Israele 9; Albania 6; Macedonia 3, Liechtenstein 0.

D.G.