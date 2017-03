24/03/2017 19:48

SAMPDORIA SCHICK INFORTUNIO / Tutto come previsto: Patrik Schick ha lasciato il ritiro della Repubblica Ceca ed ha fatto ritorno in Italia. L'attaccante, alle prese con un problema fisico, è rientrato a Bogliasco per sottoporsi a terapie e fisioterapia. La Sampdoria è alle prese con una mini-emergenza in attacco visto che ieri si è fatto male anche Muriel.

B.D.S.