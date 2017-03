Barcellona, Cantona attacca Suarez: "Un porno calcistico"

24/03/2017 17:24

CANTONA SUAREZ - Eric Cantona non le manda a dire al PSG e a Luis Suarez. L'ex fuoriclasse francese ha sottolineato nella sua consueta rubrica su 'Eurosport': C'erano soltanto dodici persone in campo che credevano davvero nella possibilità che il Barcellona passasse il turno: Neymar... e gli undici giocatori del PSG - ha detto Cantona - Suarez? Non morde più, adesso si tuffa. E non è nemmeno stato un bel tuffo, è stato troppo esagerato. Una simulazione clamorosa, con tanto di mano alla gola, come se fosse stato in agonia. Un porno calcistico, non dovrebbero permettere ai bambini di vedere cose simili".



G.M.