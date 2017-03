Italia, lo scenario di Ordine: "Donnarumma titolare al Mondiale"

24/03/2017 16:11

ITALIA BUFFON DONNARUMMA - Potrebbe esserci un ribaltone tra i pali dell'Italia ai prossimi Mondiali se la Nazionale azzurra riuscirà a centrare il pass per Russia 2018. A lanciare questo scenario è Franco Ordine: "Per me il portiere titolare ai prossimi Mondiali sarà Donnarumma. Buffon lo porterei come padre della patria calcistica e lo terrei buono nei casi di emergenza - ha sottolineato il giornalista a 'Top Calcio 24' - Nei prossimi 18 mesi la reattività e la capacità muscolare di un 40enne non potranno essere paragonate a quelle di un 18enne… Se Buffon accetterebbe? Se accompagnato da un progetto e un ruolo ben definito in Federazione dopo il ritiro, penso di sì".



G.M.