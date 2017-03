Calciomercato Roma, spunta l'idea Pochettino

24/03/2017 13:37

CALCIOMERCATO ROMA POCHETTINO - C'è anche Mauricio Pochettino nella lunga lista dei possibili sostituti di Luciano Spalletti sulla panchina della Roma. L'incontro dei giorni scorsi tra il presidente Pallotta e il tecnico, riporta 'Premium Sport', non ha portato alla fumata bianca. Anzi, l'allenatore toscano sembra pronto a lasciare la Capitale a prescidere dall'eventuale accordo con un altro club. E, oltre ai soliti noti, è spuntata anche la candidatura di Mauricio Pochettino, manager del Tottenham e 'sponsorizzato' da Franco Baldini, consigliere del massimo dirigente giallorosso. Una pista, dunque, da tenere in considerazione in caso di addio di Spalletti alla Roma alla fine della stagione in corso.

A.L.