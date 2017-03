Calciomercato Napoli, Cannavaro continua a corteggiare Mertens: offerta da capogiro

Alessio Lento (@lentuzzo)

24/03/2017 13:03

NAPOLI MERTENS CINA - Il futuro di Dries Mertens è ancora avvolto nel mistero. Il prolungamento, con conseguente adeguamento dell'ingaggio, contrattuale col Napoli tarda ad arrivare, la trattativa appare al momento abbastanza complicata. E le voci di calciomercato si moltiplicano: l'ultima riguarda una possibile offerta da 60 milioni dell'Inter per il talentuoso belga e il compagno di squadra Ghoulam, anch'egli in fase di trattativa per il rinnovo con la società di Aurelio De Laurentiis.

Calciomercato Napoli, il Tianjin non molla Mertens

Nel frattempo, non si spente le sirene cinesi per il 29enne calciatore, dopo l'offerta giunta nella scorsa sessione di mercato e rivelata dallo stesso Mertens. Fabio Cannavaro, allenatore del Tianjin, è pronto ad offrire circa 20 milioni di euro a stagione all'ex Psv e approfittare di questa fase di stallo nella trattativa tra il calciomercato Napoli e l'entourage del calciatore per portarlo nella Super League cinese: lo riporta 'Il Roma'. Un'offerta che farebbe vacillare chiunque, soprattutto un calciatore che il prossimo 6 maggio compirà 30 anni. Ma i dirigenti azzurri e il tecnico Sarri proveranno in tutti i modi a trattenere il capocannoniere della squadra con 25 gol realizzati in stagione. Staremo a vedere cosa succederà, ma la Cina non molla la presa.