Calciomercato Torino, Lyanco vicinissimo: le cifre del sorpasso alla Juve

24/03/2017 08:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS TORINO LYANCO / Seguito in passato dalla Juventus, Lyanco sta per accordarsi con il Torino. Come riporta la 'Gazzetta dello Sport', il ds Petrachi avrebbe accelerato per il difensore brasiliano classe '97. I bianconeri si sarebbero tirati indietro, mentre i granata potrebbero chiudere col San Paolo per 6 milioni di euro più 3 di bonus. Nonostante l'interesse, come anticipato da Calciomercato.it, la Juve non ha definito la trattativa per Lyanco. Il calciatore piace anche ad altre squadre europee, ma il Torino starebbe per sbaragliare la concorrenza.

M.D.A.