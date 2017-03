Calciomercato Napoli, Foschi: "A Kessie piace il gioco di Sarri"

23/03/2017 21:49

NAPOLI KESSIE FOSCHI ATALANTA / Tante le voci di mercato che segnalano come Kessie sia nel mirino del Napoli, oltre che della Roma. Il giocatore dell'Atalanta si è messo particolarmente in mostra in questa stagione, sotto la guida di Gasperini.

Di lui ha parlato il direttore dell'area tecnica del Cesena, Rino Foschi, intervenuto a 'Radio Crc': "Quando portai Kessie al Cesena immaginavo fosse bravo e che potesse fare cose importanti. Non pensavo però avesse una tale personalità. Conoscendo lui e chi lo gestisce, so che sono un po' innamorati del gioco di Sarri. Se il tecnico restasse, il Napoli avrebbe un vantaggio, nonostante la spinta della Roma".

NAPOLI - "Già quando era con noi la Roma di Sabatini si avvicinò. Anche a Giuntoli piaceva e veniva a vederlo".

L.I.