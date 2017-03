Calciomercato Inter, derby 'milionario' in Premier

Nicola Lo Conte

23/03/2017 20:09

CALCIOMERCATO INTER SISSOKO / E' sempre derby di Milano, anche nel calciomercato. Inter e Milan affilano già le armi in vista della prossima stagione. Quella che, nelle intenzioni, dovrebbe rappresentare il rilancio in grande stile del calcio meneghino, con il decollo definitivo dell'era Suning per i nerazzurri e con l'insediamento della nuova proprietà cinese per i rossoneri. La nuova sfida in particolare riguarda il centrocampo.

Sissoko Inter, con 20 milioni si può fare

Il calciomercato Inter verte soprattutto sui rinforzi nella zona nevralgica del campo. Un nome tornato improvvisamente d'attualità è quello di Moussa Sissoko, già a lungo inseguito in estate. Nonché, di recente, tornato nei pensieri anche del Milan come raccontato in una nostra esclusiva. Il centrocampista francese, secondo 'L'Equipe', è scontento di come sta andando la sua avventura al Tottenham. Oltretutto, i rapporti con Pochettino non sono idilliaci, anzi. Ecco perché il giocatore starebbe pensando di cambiare aria a fine stagione e di lasciare gli 'Spurs', come avrebbe già confidato a persone a lui vicine. I londinesi, in caso di cessione, non potrebbero certo pensare di recuperare i circa 35 milioni spesi la scorsa estate per acquistarlo dal Newcastle, date le non tantissime presenze totalizzate dal giocatore in questa stagione (26 in tutte le competizioni, con solo 623 minuti in Premier spalmati su 17 gare). Sempre 'L'Equipe', sostiene che con 20 milioni di euro potrebbe essere possibile acquistare il centrocampista transalpino, ma per i nerazzurri, oltre allo spettro dei cugini rossoneri, ci sarà da fare attenzione anche alla concorrenza del Crystal Palace.