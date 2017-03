23/03/2017 17:41

PANCHINA D'ORO RANIERI AMATRICE / Claudio Ranieri e Sergio Pirozzi saranno premiati con una Panchina d'Oro speciale. L'ex tecnico del Leicester riceverà il riconoscimento per la vittoria in Premier League, mentre il Sindaco di Amatrice, a lungo anche allenatore, per il grande impegno a favore delle popolazioni colpite dal terremoto.

O.P.