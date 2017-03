Calciomercato, agente Pellegrini: "Roma? Mi ritengo libero"

Alessio Lento (@lentuzzo)

23/03/2017 17:23

CALCIOMERCATO ROMA PELLEGRINI - Per Lorenzo Pellegrini si profila un'estate molto calda dal punto di vista del calciomercato. Il 20enne centrocampista, prodotto del vivaio della Roma, sta dimostrando tutto il suo valore in questa seconda stagione con la maglia del Sassuolo sotto la guida dell'ex giallorosso Eusebio Di Francesco. La società capitolina, nel contratto di cessione del calciatore al club di Squinzi, si è riservata il diritto di riacquisto del cartellino del calciatore per 10 milioni di euro, ma dovrà comunque raggiungere l'accordo con l'entuorage del giocatore per poter chiudere l'operazione per il ritorno a 'casa' di Pellegrini. E la Juventus, ma non solo, osserva attentamente la situazione.

Calciomercato Roma, parla l'agente di Pellegrini

A parlare della situazione del Nazionale Under 21 ci ha pensato Giampiero Pocetta a 'Centro Suono Sport': "Lorenzo è forse il ventenne più promettente che gioca in Italia - le parole dell'agente di Pellegrini - E' normale che su di lui ci siano interessi di molti club in A e all'estero. Della Roma non ho sentito nessuno e quindi sono libero. Colloqui tra le società? Mi interessa il giusto e non so se le due società hanno parlato. Quando arriverà la fine della stagione, tireremo le somme e valuteremo quello che è meglio per Lorenzo. Soprattutto, ciò che ci verrà offerto, perchè magari la Roma non lo riscatta e arriva un altro club". Dunque, un chiaro messaggio per chi si occupa del calciomercato Roma: se vorranno riavere Pellegrini, dovranno fare uno sforzo importante.