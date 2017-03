23/03/2017 15:14

NEWS LAZIO/ Ai microfoni di 'Lazio Style Channel', Luca Crecco ha commentato così la decisione di rimuovere le barriere nelle due curve dello stadio 'Olimpico' in vista del derby di Coppa Italia contro la Roma: " È più bello uno stadio senza barriere - ha dichiarato il giovane biancoceleste - giocare nella Lazio è un sogno per tutti, ancora più per me che sono tifoso laziale sin da bambino".

