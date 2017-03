Manchester United, nuovo affondo in casa Simeone

23/03/2017 13:39

MANCHESTER UNITED GIMENEZ - Il Manchester United non mollerebbe la presa per José Gimenez. Come scrive il quotidiano 'AS', il club allenato da Mourinho sarebbe in prima fila rispetto al Liverpool per assicurarsi le prestazioni del 22enne difensore uruguaiano, finito nell'ultima stagione in seconda fila nelle gerarchie di Simeone all'Atletico Madrid. Gli inglesi avrebbero già chiesto informazioni ai rappresentanti del giocatore, in scadenza nel 2018 e valutato oltre 40 milioni di euro dai 'Colchoneros'.



G.M.