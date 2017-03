Calciomercato Palermo, il 'sogno' di Baccaglini per la panchina

23/03/2017 11:56

CALCIOMERCATO PALERMO RANIERI / Paul Baccaglini pensa in grande. Il nuovo presidente del Palermo, che formalmente ancora non ha acquistato il club da Maurizio Zamparini ("il trasferimento del 100% delle quote deve avvenire entro il 30 aprile", come recitava il comunicato pubblicato lo scorso 6 marzo, ndr), sta già progettando la prossima stagione che, a meno di una clamorosa rimonta, sarà sicuramente in cadetteria. Per una immediata risalita in Serie A, secondo quanto riporta il 'Corriere dello Sport', il numero uno del club rosanero 'sogna' addirittura Claudio Ranieri, il tecnico del 'miracolo' Leicester lasciato a spasso dallo stesso club inglese a fine febbraio. Servirebbero, però, un'offerta e un progetto decisamente importanti per convincere il romano a sbarcare in Sicilia.

