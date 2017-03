Calciomercato Milan, futuro avvolto nel mistero: rinnovi e acquisti passano dal closing

Martin Sartorio ( Twitter: @SartorioMartin)

23/03/2017 11:45

CALCIOMERCATO MILAN SES CLOSING / Piccoli passi verso il closing. Nella giornata di ieri la Sino Europe Sports ha versato una rata della terza caparra di 100 milioni di euro, che dovrebbe portare al closing entro il 7 aprile. Fininvest e i cinesi continuano così a lavorare al passaggio di consegne del Milan e il bonifico di 20 milioni di euro, fatto pervenire ieri, è la prova che la trattativa anche se a rilento sta andando avanti.

Il futuro del Milan resta comunque ancora incerto e a pagarne le conseguenze potrebbe essere il calciomercato. Le domande che si pongono i tifosi, e non solo, sono davvero tante. Al momento non c'è certezza del domani e la speranza è che le cose si risolvano al più presto in un modo o nell'altro così che il Milan possa finalmente programmare un calciomercato come si deve. I nodi da sciogliere d'altronde non mancano: dai rinnovi di Donnarumma e De Sciglio alla conferma di Deulofeu: il futuro incalza e se si vuole tornare grandi non c'è più tempo da perdere.

Calciomercato Milan, da Donnarumma a Suso: campioni da blindare

Il calciomercato Milan è attualmente bloccato. Parola di Adriano Galliani, che all'uscita dalla sede della Lega Calcio Serie A, si è così espresso mandando un messaggio davvero allarmistico. Una società come quella rossonera, che vuole tornare grande non si può permettere di restare ancora ferma. Il Milan viene da anni di calciomercato a saldo zero e il gap dalle grandi squadre non può che aumentare. Vincenzo Montella, vero artefice di questa stagione positiva della squadra, ha dovuto fare così di necessità virtù, dando spazio a molti giovani: Donnarumma ha continuato a crescere così come De Sciglio, che sembra finalmente essersi ritrovato dopo un paio di stagioni in chiaroscuro. "Il futuro del Milan passa chiaramente dai rinnovi di Donnarumma, De Sciglio e Suso". Il noto giornalista di 'Premium Sport', Carlo Pellegatti si è così espresso ai nostri microfoni. Difficile dargli torto.

Se per lo spagnolo non sembrano esserci particolari problemi, per il prolungamento dei due giovani italiani la strada è più tortuosa. Entrambi sono finiti nel mirino della Juventus e di tanti altri club europei. Non innamorarsi del portiere di Castellammare di Stabia sembra davvero complicato. Donnarumma ha manifestato il proprio amore per il Milan più volte ma il suo futuro dipenderà da Raiola. L'agente vuole capire le intenzioni della nuova proprietà prima di imbastire una trattativa. I cinesi - se mai dovessero arrivare - dovranno blindare il portiere, diventato il nuovo idolo della tifoseria. Mandare in scadenza Gigio sarebbe un fallimento per tutti, anche se dovesse restare Silvio Berlusconi al comando.

Oltre ai rinnovi bisogna fare i conti con i riscatti. Montella se potesse confermerebbe i tre arrivati in prestito Pasalic, Deulofeu e Mati Fernandez. La sensazione è però che le cose potrebbero andare diversamente. Nonostante l'immobilismo dichiarato, il Milan sta soprattutto lavorando con il Barcellona per poter confermare l'attaccante spagnolo. Deuolofeu ha riconquistato la Nazionale e di questo è riconoscente al Milan, proprio per questo al momento non pensa al futuro.



Calciomercato Milan, si torna a sognare i grandi colpi?

Quello che serve al Milan sembra ormai evidente a tutti. La rosa va rinforzata in ogni suo reparto se davvero si vuole tentare di ridurre il gap dalle grandi squadre, che crescono ad ogni sessione di calciomercato. Al momento è difficile ipotizzare quali possano essere gli acquisti che potranno fare i rossoneri. Se dovessero arrivare effettivamente i cinesi tornare a sognare i grandi colpi sarebbe possibile. Le priorità portano all'acquisto di un centrale di difesa: con Musacchio e de Vrij in cima alla lista dei desideri di Mirabelli e Fassone, coloro che dovrebbero prendere il posto di Galliani e Maiorino.

A centrocampo i potenziali dirigenti rossoneri hanno guardato soprattutto in Germania, seguendo da vicino Dahoud e Kramer. In attacco i sogni portano il nome di Aubameyang, Sanchez e Keita. Sogni che potrebbero rimare tali se Ses non dovesse portare a termine la trattativa. In questo caso tornerebbero di moda i nomi di Gonzalo Rodriguez, in scadenza di contratto con la Fiorentina, e Milan Badelj, altro calciatore della Fiorentina per il quale il Milan ha mostrato grande interesse. In avanti si valuterebbero profili come Ghezzal del Lione, anche lui libero a giugno. Al momento, come è evidente, resta difficile capire quale possa essere il futuro del Milan. Tutto passerà dalla cessione del club e dalla reale solidità della nuova società. Solo così si potrà capire se il tifoso rossonero potrà tornare a sognare.