22/03/2017 23:45

CALCIOMERCATO JUVENTUS INAKI WILLIAMS / Inaki Williams giura fedeltà all'Athletic Bilbao. L'attaccante classe 1994, cercato tra le altre anche dalla Juventus, ha spiegato: "Sto molto bene all'Athletic Bilbao, sono orgoglioso di far parte di questo club e non voglio cambiare. Juve e Real Madrid? Sono grandi club, ma perchè cambiare quando sono già in un club grandioso come questo?", ha dichiarato a 'Radio Cadena Cope'.

D.G.