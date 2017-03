Calciomercato Roma, 'spie' a Dortmund per Rüdiger

22/03/2017 21:56

CALCIOMERCATO ROMA RUDIGER CHELSEA / Il Chelsea non molla Antonio Rüdiger. Come rivela il 'Daily Mail', questa sera degli emissari dei 'Blues' sono presenti a Dortmund per assistere all'amichevole tra Germania e Inghilterra e - più nello specifico - per monitorare da vicino il difensore della Roma. Il club inglese segue l'ex Stoccarda da tempo e starebbe preparando un'offerta da 30 milioni di sterline per strapparlo ai giallorossi.

D.G.