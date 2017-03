Juventus, Chiappero in antimafia: "Nessun contatto Agnelli-Dominello". Bindi: "Emerge il contrario"

22/03/2017 18:29

JUVENTUS CHIAPPERO ANTIMAFIA BINDI AGNELLI / Nuova audizione del legale della Juventus Luigi Chiappero in Commissione Antimafia. L'avvocato del club bianconero ha affermato: "Escludo in maniera assoluta rapporti amicali tra Dominello e Agnelli. Il presidente lo ha escluso, c'è solo un'unica dichiarazione di Dominello che parla di un incontro per fattori legati alla curva che sarebbe avvenuto con il presidente presente. Agnelli non sapeva neanche chi fosse Dominello". Per il deferimento sportivo, Chiappero specifica che riguarda "fatti che sono già a vostra conoscenza. Il capo di imputazione è lo stesso che avete visto con la chiusura delle indagini". Il legale poi si rivolge alla Bindi dicendo: "Noi non neghiamo questo problema. Quando ci siamo resi conto della situazione abbiamo preso dei provvedimenti. Volevo dire che ci siamo trovati di fronte ad un mondo che non pensavamo di trovarci di fronte (...) Questa esperienza ci ha minato profondamente per la tranquillità":

Da parte sua la presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi ha affermato: "Lei avvocato continua a sostenere che non ci sono stati contatti tra Dominello e Agnelli. Ma forse le manca qualche carta, ma da alcune intercettazioni sembra emergere il contrario". Inoltre la Bindi ha spiegato che Agnelli: "non sarà l'unico presidente che sentiremo, saranno chiamati qui anche altri presidenti di società con lo scopo di individuare insieme come uscire da una realtà innegabile. Aver acquisito la sua disponibilità fa onore a lui e rende più evidente l'obiettivo del nostro lavoro".

B.D.S.