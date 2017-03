Italia-Albania, Immobile: "Ci sarà da soffrire. Mondiale? Che delusione..."

Luca Incoronato (@_n3ssuno_)

22/03/2017 13:56

ITALIA IMMOBILE BELOTTI BUFFON / Ci si avvicina sempre più alla sfida per la qualificazione ai Mondiali di Russia del 2018 contro l'Albania. Ventura ha scelto i propri convocati, dovendo però fare a meno di Gabbiadini, infortunatosi in Premier a pochi giorni dal ritiro di Coverciano. Chance dunque per Petagna, che completerà il reparto offensivo al fianco di Immobile, Belotti ed Eder.

Proprio Immobile ha quest'oggi parlato in conferenza stampa, affrontando svariati temi in merito alle ultime news Italia. Ecco quanto evidenziato da Calciomercato.it: "Io e Belotti sappiamo d'aver fatto bene ma dobbiamo restare concentrati. Senza squadra non si va da nessuna parte. Mondiale? Sarebbe una delusione non arrivarci. Ora dobbiamo soltanto continuare a lavorare così. Qui ognuno vive per la fiducia e ringrazio il mister per quello che sta facendo per me".

ALBANIA - "Difenderanno il risultato con le unghie e i denti. Noi dovremo dare il massimo e chiunque dovesse andare in campo farà del suo meglio. Ci sarà di certo da soffrire, oltre che da attaccare. Belotti? Siamo nella stessa camera e facciamo tutto insieme. Tranne il bagno e le cose personali (ride ndr). Gli ruberei il colpo di testa".

ANTICIPO SERIE A - "Credo sia una scelta giusta, dal momento che il prossimo anno sarà molto importante per noi. Inizieremo una stagione che si concluderà con un Mondiale. Dobbiamo arrivarci nel migliore dei modi".

VENTURA - "E' cresciuta la consapevolezza in questo gruppo a partire da settembre. Siamo più squadra e più uniti. C'è poco tempo per stare insieme ma ci sono stati dei miglioramenti".

Italia, dalla Lazio al gruppo Pescara: Immobile è carico

LAZIO - "Dopo il caos con Bielsa non avevamo di certo i favori del pronostico. Dall'arrivo di Inzaghi le cose si sono messe al proprio posto. Dietro le quinte poi c'è un bel lavoro di Lotito, Tare e Peruzzi. Nessuno si aspettava tutto questo, neanche noi. Abbiamo due step per la Coppa Italia e svariate gare per il Mondiale davanti a noi. Per poter dire la nostra in Spagna dovremo vincere le prossime sfide da qui a settembre. Non sarà facile".

INSIGNE-VERRATTI - "C'è un gruppo con i giocatori del Pescara. Quando realizzi un'annata del genere, ti resta per tutta la vita. Abbiamo vinto il campionato partendo dal basso, così quando ci si ritrova c'è sempre quello spirito".