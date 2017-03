Calciomercato Roma, un italiano in pole per il dopo-Spalletti

21/03/2017 18:20

CALCIOMERCATO ROMA GASPERINI / Il futuro di Spalletti alla Roma è sempre più in bilico. Il tecnico toscano deve ancora confrontarsi con la società, ma a giudicare dalle sue recenti dichiarazioni alla stampa pare difficile vederlo ancora in giallorosso la prossima stagione. I capitolini si starebbero dunque già guardando intorno per sostituirlo. I nomi, grosso modo, sono sempre gli stessi: piacciono Emery, Di Francesco e Gasperini. Quest'ultimo, però, secondo 'Premium Sport' sarebbe finito in cima alle preferenze di Pallotta vista la sua grande stagione con l'Atalanta.

N.L.C.