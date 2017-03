Calciomercato Inter, il Wolfsburg 'blinda' Rodriguez: "Abbiamo bisogno di lui"

21/03/2017 10:09

CALCIOMERCATO INTER RODRIGUEZ / Tra le priorità di calciomercato Inter per la prossima estate c'è di sicuro la ricerca di almeno un terzino di livello internazionale. E quello di Ricardo Rodriguez è il nome ormai da settimane nel mirino dei nerazzurri. Ai microfoni de 'La Gazzetta dello Sport', però, il Ds del Wolfsburg Olaf Rebbe blinda il laterale svizzero: "Non ci sono stati contatti di nessun tipo. Inoltre posso assicurarvi che abbiamo grandi ambizioni, e per realizzarle abbiamo bisogno di giocatori forti come Rodriguez".



L.P.