Calciomercato Lazio, Keylor Navas 'dribbla' i rumors

20/03/2017 23:37

CALCIOMERCATO LAZIO KEYLOR NAVAS / Questa estate la Lazio potrebbe decidere di cambiare guardiano dei propri pali. L'avventura di Marchetti in biancoceleste potrebbe finire e, tra i possibili sostituti, si è fatto anche il nome di Keylor Navas. Rumors dalla Spagna parlano di un Florentino Perez non contento delle sue prestazioni, ma il portiere costaricano - accostato anche ai biancocelesti - non si dice preoccupato: "Sono abituato, quando giochi col Real Madrid è così. Sono molto calmo e molto felice al momento, penso solo a vincere dei titoli…", ha spiegato a 'Deportes Cuatro'.

D.G.