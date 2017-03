Nazionale, Gomez sogna l'azzurro: "Sarei con Petagna. Va cambiata la regola Fifa"

20/03/2017 18:15

NAZIONALE GOMEZ PETAGNA / Si ferma il campionato di serie A per dare spazio alle nazionali. Le news Italia del momento sono certamente legate alle tante novità delle convocazioni di Giampiero Ventura.

Tra le più interessanti c'è certamente quella di Andrea Petagna. L'attaccante dell'Atalanta è stato chiamato in extremis dopo il ko di Gabbiadini. In azzurro insieme al bomber scuola Milan sarebbe potuto esserci anche il compagno di squadra Gomez.

Il 'Papu' - intervenuto ai microfoni di 'Premium Sport' - si è congratulato col centravanti e parlato del suo futuro in maglia azzurra: "Ho fatto i complimenti a Petagna per la convocazione - esordisce Gomez - Sono contentissimo per lui perché per me è come un fratello. Spero che possa esordire, è una grande esperienza e se la deve godere".

SOGNO ANCORA POSSIBILE - "Ho giocato per l'Under 20 argentina e non avevo ancora la cittadinanza italiana - prosegue l'atalantino - Per poter giocare con la nazionale azzurra dovevo avere il doppio passaporto. E' una regola Fifa che va cambiata, non so se gli avvocati Figc siano al lavoro. Senza questo problema burocratico probabilemente adesso sarei con Petagna a Coverciano".

Gomez, dall'azzurro alla 'Dea': il sogno si chiama Europa League

Dopo il ko contro l'Inter non era facile rialzarsi. L'Atalanta è riuscita a battere il Pescara rilanciandosi nella corsa all'Europa League. Una qualificazione che potrebbe significare molto e che potrebbe far si che alcuni calciatori, come lo stesso Gomez, non lascino l'Atalanta durante il prossimo calciomercato: "Ci crediamo - ammette il calciatore - Siamo lì anche se sappiamo che sarà una lotta durissima con grandi squadre. Giocheremo tante partite in casa e dobbiamo sfruttare il fattore campo. Quanti gol punto a fare? Vediamo se posso farne tre o quattro in più: sarebbe spettacolare e significherebbe che la squadra continua a vincere. Al futuro e al mercato non penso: la testa è tutta concentrata sull'Atalanta e finché sarò qui darò il massimo per questa maglia. Poi nel calcio non si sa mai quello che può succedere".

