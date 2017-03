20/03/2017 10:29

ITALIA BERNARDESCHI INFORTUNIO / Non è dei migliori per il Ct Ventura l'approccio alla doppia sfida della Nazionale con Albania e Olanda. Dopo la rinuncia forzata a Gabbiadini (al suo posto chiamato Petagna), l'ex allenatore del Torino ha perso anche Federico Bernardeschi, che lascia il ritiro di Coverciano per recuperare al meglio dal suo infortunio alla caviglia.

N.L.C.