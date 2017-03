Sampdoria-Juventus, Buffon: "Orgoglioso del record, non è ancora finita. Barça, giusto così!

Giorgio Musso (@GiokerMusso)

SAMPDORIA JUVENTUS BUFFON - Tre punti preziosi per la corsa scudetto e un nuovo record per Gianluigi Buffon. Il portiere e capitano bianconero è ovviamente felice dell'ennesimo traguardo raggiunto al termine della sfida in casa della Sampdoria: "Sono contento di aver raggiunto anche questa quota, è chiaro che raggiungendola con una squadra così forte e con dei trofei fa ancora più piacere - ha dichiarato Buffon a 'Sky Sport' - Ne vado orgoglioso, però ho sento ancora dei minuti importanti nei piedi e nelle mani da aggiungere a quelli di oggi. La Sampdoria è in grande fiducia, sta bene e ha un'idea chiara di gioco. Oggi era troppo importante portare a casa i tre punti".



CHAMPIONS E BARCELLONA - "E' molto bello, mi ritengo fortunato a poter giocare ancora queste sfide. E' giusto, arrivati ai quarti di Champions, confrontarsi con certe squadre anche per misurare il tuo cammino di crescita e la tua forza. Era meglio incontrare il Barcellona nella sfida unica, però certe partite ti danno quel qualcosa in più per battersi al meglio e provare a fare qualcosa di storico e sensazionale".



FUTURO - "Cosa sarà non lo so nemmeno io, non si può mai dire con certezza cosa accadrà. Ho degli obiettivi a breve scadenza e voglio raggiungerli; poi, per altri discorsi, guarderemo più avanti. E' importante vincere e non stravincere per forza, altrimenti si rimane delusi e bruciati".



GIOVANI - "Donnarumma e Meret? L'Italia sta sfornando portieri di talento importanti, bravi e con la testa a posto. Hanno un senso di appartenenza molto spiccato. Nei prossimi anni avremo una nazionale di grande livello, una delle più forti dell'ultimo ventennio".