Crotone-Fiorentina, Sousa: "I ragazzi ci credono sempre, Kalinic professionale"

19/03/2017 17:36

CROTONE FIORENTINA SOUSA / Paulo Sousa soddisfatto per la vittoria di misura della sua Fiorentina contro il Crotone. Il tecnico ha parlato poco dopo il fischio finale: "Potevamo perdere dopo circa 20 tiri in porta. Il portiere avversario ha avuto una bella giornata - spiega alla 'Rai' - Abbiamo vinto alla fine con uno spirito giusto. I ragazzi ci credono e spingono fino alla fine per cercare i tre punti e oggi ci sono riusciti. Kalinic? Non gli tiro le orecchie, ha una professionalità straordinaria. Oggi ha avuto 2 o 3 palle gol, poi è riuscito a segnare. Poteva farlo prima, certo, magari se li è conservati per le prossime partite. Saponara? E' entrato bene non solo lui. Babacar e Maxi sono entrati bene in partita, con lo spirito giusto e cercando di spingere".

M.D.A.