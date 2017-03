Atalanta-Pescara, Gasperini: "Firma per arrivare così alla sosta. Petagna? Zero pressione"

19/03/2017 17:14

ATALANTA PESCARA GASPERINI / Gian Piero Gasperini, allenatore dell'Atalanta, è intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport' dopo il gran successo dei suoi contro il Pescara. Le sue impressioni: "Le partite vanno sempre giocate, contavo di arrivare alla sosta con questa classifica. Abbiamo dominato, ma da questo a fare gol non è immediato. Parliamo di migliorare i nostri record adesso, è chiaro che siamo lì per l'Europa, poi vedremo cosa faremo dopo la pausa. Petagna? Sta giocando veramente bene da mesi, in questo momento non voglio creargli pressione in chiave gol, ma tutti si aspettano un salto di qualità da lui in questo senso. Genoa? Sarà emozionante tornare a 'Marassi', tutto sommato è una partita più importante per noi".

O.P.