Calciomercato Juventus, colpo di scena Allegri: Wenger rinnova con l'Arsenal?

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

19/03/2017 09:00

CALCIOMERCATO JUVENTUS ALLEGRI / Possibile svolta nel futuro di Massimiliano Allegri: secondo quanto rivela in Inghilterra il 'Daily Express', l'allenatore dell'Arsenal Arsene Wenger starebbe per rinnovare a sorpresa il suo contratto con i 'Gunners' per un'ulteriore stagione, 'bloccando' di fatto il possibile passaggio del tecnico bianconero sulla panchina inglese. La dirigenza dell'Arsenal avrebbe proposto un rinnovo biennale all'allenatore francese, ma l'accordo sarebbe stato raggiunto per una sola annualità.