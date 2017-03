Calciomercato Napoli, c'è l'offerta dell'Atletico per Ghoulam

18/03/2017 13:08

CALCIOMERCATO NAPOLI GHOULAM ATLETICO MADRID / L'Atletico Madrid rompe gli indugi. Come rivela 'Rai Sport', il club spagnolo ha presentato un'offerta per l'acquisto di Faouzi Ghoulam, terzino in scadenza nel 2018 che difficilmente rinnoverà col Napoli. I 'Colchoneros' sono disponibili anche ad inserire nell'affare Sime Vrsaljko, anche se il laterale croato - già cercato da De Laurentiis in passato - non sembra molto convinto della soluzione partenopea.

D.G.