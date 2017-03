Crotone-Fiorentina, Sousa: "Serve concretezza, Bernardeschi ha problemi alla caviglia"

18/03/2017 11:15

CROTONE FIORENTINA SOUSA / Paulo Sousa ha fatto il punto sul momento della sua Fiorentina in vista della gara contro il Crotone. Il tecnico è intervenuto stamane in conferenza stampa: "Facciamo un'analisi tutte le settimane insieme al direttore. Corvino è il massimo esponente della società a livello sportivo e durante questa settimana ha preso questo spunto della conferenza stampa. Già l'anno scorso dicevo che il livello della Serie A sta aumentando soprattutto nella prima parte della classifica e per questo dobbiamo concentrarci ad ogni partita. La nostra forza deve indirizzarsi solo alla partita di domani. Domani dovremo essere più concreti per evitare di ripetere la prestazione di Frosinone dell'anno scorso. Ci dobbiamo concentrare solo sulla partita di domani perché vogliamo vincere. Mio futuro? Penso soltanto ad allenare e sono concentrato sulla Fiorentina. Bernardeschi? Il dolore alla caviglia lo limita durante la settimana negli allenamenti. Io do il meglio di me stesso per aiutare i ragazzi a migliorarsi di partita in partita. Convocazione di Chiesa? Sono felice per lui, uno dei dati nella crescita di un giocatore sono le competizioni internazionali".

M.D.A.