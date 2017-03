Monaco, i desideri di Raggi: "Datemi il Leicester e vendico Ranieri!"

16/03/2017 23:13

MONACO RAGGI LEICESTER RANIERI CHAMPIONS LEAGUE / Se Gigi Buffon spera di non incrociarlo, Andrea Raggi non aspetta altro. In vista dei prossimi sorteggi dei quarti di Champions League il difensore del Monaco spera di pescare il Leicester City per un motivo in particolare: "Vorrei giocare contro il Leicester: sarebbe una grande partita e inoltre avrei l'occasione per vendicare Claudio Ranieri che ieri mi ha mandato un messaggio di congratulazioni - ha spiegato a 'Radio Kiss Kiss' - La vittoria contro il Manchester City è stata un'impresa. Contro gli inglesi dovevamo vincere e vincere bene. Abbiamo meritato la vittoria, a maggior ragione se pensiamo che in campo non avevamo Glik e Falcao. Agüero? Tra andata e ritorno gliel'ho fatta vedere poche volte la palla".

D.G.