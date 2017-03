Calciomercato Torino, Hart: "Tifosi importanti per il futuro. Belotti? E' pronto..."

15/03/2017 20:51

CALCIOMERCATO TORINO HART BELOTTI / Giornata dedicata ai tifosi per Hart. Il portiere inglese del Torino, intervenuto al 'Kappa Store' ha parlato del suo futuro: "Mi sto godendo Torino, il calcio italiano, i tifosi del Toro, la nuova cultura - riporta 'Tuttosport.com' - Sono davvero felice per la fantastica accoglienza. Sono molto grato ai tifosi per quello che mi stanno dando. Il calcio italiano? Non c'è nulla che non mi piaccia: allenatore, campionato, tifosi. Sono molto grato a loro e li apprezzo molto. Per la scelta sul mio futuro considererò anche questo fattore molto importante. La mia scelta in ogni caso terrà conto di tutto ma adesso sono concentrato sugli ultimi match da affrontare. Ho un sacco di cose positive da portarmi dietro da questa esperienza".

BELOTTI - "E' un grande campione, ma non solo: ha personalità, è una grande persona e cerca sempre di migliorarsi. Non si accontenta mai. Ovviamente non sono a conoscenza di quello che sarà il suo futuro ma lui adesso è concentrato sul campo. Se è pronto a palcoscenici internazionali? Sicuramente sì!".

M.S.