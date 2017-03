Calciomercato, Di Francesco: "La Roma mi è rimasta nel cuore"

15/03/2017 16:20

CALCIOMERCATO DI FRANCESCO ROMA / Intervistato da 'Sky', il tecnico del Sassuolo Eusebio Di Francesco ha parlato del suo futuro: "Nel contratto c'è una clausola. Per il momento non c'è nulla, il mio futuro lo vedo qua. Dobbiamo incontrarci con la società per parlare delle prospettive future, lo faremo a breve. Roma? Mi è rimasta nel cuore, i tifosi mi ricordano in un certo modo: mai dire mai".

Questo però non cambierà l'atteggiamento della sua squadra che domenica affronterà proprio i giallorossi: "Cercheremo di fare il meglio. A volte si pensa che, per esempio contro la Juventus con la quale il Sassuolo ha buoni rapporti, si gioca in maniera differente. Una squadra piccola ha sempre il desiderio di battere una grande".

B.D.S.