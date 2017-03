DIRETTA Serie A, Torino-Inter: le formazioni UFFICIALI. Segui la cronaca LIVE

Maurizio Russo

18/03/2017 17:00

DIRETTA TORINO INTER LIVE / La 29esima giornata del campionato di Serie A si apre con l'anticipo tra Torino ed Inter. La formazione di Mihajlovic vuole battere una grande per dare una soddisfazione ai propri tifosi in una stagione non certo esaltante, mentre quella di Pioli è costretta a vincere per alimentare le possibilità di raggiungere il terzo posto. Calciomercato.it vi offre il match dell'Olimpico Grande Torino' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

TORINO (4-3-3): Hart; Zappacosta, Rossettini, Moretti, Molinaro; Baselli, Lukic, Acquah; Iturbe, Belotti, Ljajic. Allenatore: Mihajlovic.



INTER (4-2-3-1): Handanovic; D'Ambrosio, Medel, Miranda, Ansaldi; Kondogbia, Gagliardini; Candreva, Banega, Perisic; Icardi. Allenatore: Pioli.

CLASSIFICA: Juventus punti 70, Roma 62, Napoli 60, Lazio 56, Inter 54, Atalanta 52, Milan 50, Fiorentina 45, Sampdoria 41, Torino 39, Chievo 38, Udinese 33, Sassuolo 31, Cagliari 31, Bologna 31, Genoa 29, Empoli 22, Palermo 15, Crotone 14, Pescara 12.