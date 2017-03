Juventus-Porto, Dybala: "Siamo in grado di vincere la Champions!"

14/03/2017 22:57

JUVENTUS PORTO DYBALA / Paulo Dybala ha deciso il match dello 'Stadium', permettendo alla Juventus di superare il Porto anche nella gara di ritorno e strappare il pass per i quarti. Al termine della gara la 'Joya' ha preso la parola a 'Premium Sport':

"Il rigore? Pesava di più quello contro Donnarumma, per la sfida con lui e il minuto. Le scarpe tutte nere mi portavano sfortuna? Non contano nulla (ride, ndr). Sono contento per la vittoria e il passaggio del turno. Ora ci saranno tante squadre difficili da affrontare e stadi complicati. Aspettiamo il sorteggio, che ci dirà chi troveremo nel prossimo turno, per provare ad andare avanti. Ovvio che vedo questa Juve in grado di vincere la Champions League. Siamo primi in campionato e in vantaggio nella sfida di Coppa Italia. Abbiamo passato il turno e non possiamo non pensare di poterla vincere. Abbiamo le nostre chance, nonostante gli altri top club. Tra Bayern e Barcellona vorrei giocare una gara secca contro i blaugrana, come nella finale persa, anche se io non c'ero. Proteste contro gli arbitri? E' qualcosa che dovrei evitare di fare ma mi viene spontaneo. Un cucchiaio su rigore? Magari un giorno lo tirerò centrale. Stavo per farlo contro Donnarumma ma poi ho aperto il piede all'ultimo. Lui però è stato bravo perché ha indovinato il palo".

D.G.