Milan, Galliani: "Serve una soluzione per i pochi punti in coda"

14/03/2017 20:09

MILA CLOSING GALLIANI / Nel giorno della decisione del Giudice Sportivo in merito ai fatti di Juventus-Milan, l'amministratore delegato rossonero, Galliani, ha parlato a 'Premium Sport' di svariati argomenti, come della necessità di trovare una soluzione ai pochi punti delle ultime in classifica in serie A: "La sentenza del Giudice Sportivo ha messo fine a Juventus-Milan. Pensiamo ora al Genoa, nonostante le squalifiche. La squadra ha battagliato sul terreno della Juve. Sarebbe stato il primo punto allo 'Stadium'. Benissimo Donnarumma ma i meriti della prova vanno a tutta la squadra".

SERIE A - "Il campionato è spezzato, con le ultime tre squadre che hanno fatto la quota punti più bassa della storia della serie A. Dovremo trovare una soluzione. Se le ultime fanno pochi punti, quelle ai primi posti dovranno farne di più per l'Europa. E' una conseguenza".

L.I.