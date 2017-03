Barcellona-Psg, da Parigi dossier all'Uefa

14/03/2017 11:01

BARCELLONA PSG DOSSIER UEFA / Né ripetizione del match, né minimizzazione della pesante sconfitta subita: il dossier che il Paris Saint-Germain ha inviato all'Uefa per protestare contro la direzione di gara di Deniz Aytekin nel match contro il Barcellona non mira a questo. Il presidente Al-Khelaifi ha scritto alla Uefa - si legge su 'gazzetta.it' - per far presentare i tanti torti arbitrali subiti al 'Camp Nou' e per far sì che una cosa del genere non si ripeta più. Nel dossier il Psg cita almeno dieci episodi dubbi e li presenta alla federcalcio continentale con il supporto di video e del commento di esperti ed ex arbitri internazionali. Un modo per rimarcare il torto che a Parigi sono convinti di aver subito e per far sì che questo non accada più.

B.D.S.