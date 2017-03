Champions League, Juventus-Porto: probabili formazioni e dove vederla in tv. Bianconeri qualificati se...

Stefano D'Alessio (Twitter: @SDAlessio)

14/03/2017 10:05

CHAMPIONS LEAGUE JUVENTUS-PORTO / Oggi, martedì 14 marzo, è il grande giorno di Juventus-Porto, ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La partita d'andata è terminata col risultato di 0-2 in favore della formazione bianconera, grazie alle reti di Marko Pjaca al 27' e di Dani Alves al minuto 74. I favori del pronostico in ottica qualificazione ai quarti di finale sorridono alla squadra allenata da Massimiliano Allegri, che passerebbe il turno in caso di vittoria, pareggio o sconfitta con un gol di scarto. Il risultato di 0-2, stasera, allo 'Juventus Stadium', determinerebbe la necessità dei tempi supplementari e, eventualmente, i rigori per conoscere il nome della squadra qualificata.

La partita di questa sera tra Juventus e Porto, valida per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League, sarà visibile su Premium esclusivamente dagli utenti abbonati. L'incontro verrà trasmesso anche sull'emittente svizzera RSI La2, il cui segnale è visibile anche in alcune zone del Nord Italia nelle province di Milano, Como, Varese e Novara. Calciomercato.it vi offrirà la diretta testuale su sito e Twitter, con tutti gli aggiornamenti in tempo reale sul match. Dalle parole in conferenza stampa di Allegri e Espirito Santo alle probabili formazioni, passando per gli uomini mercato del match, ecco il focus di Calciomercato.it su Juventus-Porto.



Champions League, le probabili formazioni di Juventus-Porto

Come ribadito dalle parole di Massimiliano Allegri nella conferenza stampa pre Juventus-Porto, le news Juventus dall'infermeria riferiscono che Stefano Sturaro non sarà della partita. Queste le anticipazioni del tecnico sulla formazione bianconera che scenderà in campo oggi allo 'Juventus Stadium': "Stanno tutti bene a parte Sturaro che tornerà per Genova. Devo gestire al meglio le forze perché venerdì abbiamo sprecato molto e non possiamo permetterci cali di tensione. Domani gioca Marchisio. Per i centrali devo vedere: Chiellini è rientrato con la squadra ma devo valutare. Ho due due: terzino dentro e centrale. (...) Modulo? Non si gioca con il centrocampo a tre, gioca Marchisio e uno tra Khedira e Pjanic. (...) Il Porto? Mi aspetto una squadra che sa quello che vuole, non sarà una partita semplice. Basta vedere quando hanno giocato il ritorno a Roma. Bisogna essere bravi, concentrati e coscienti che per passare il turno bisogna fare un'altra grande partita. Ho fatto vedere la partita del Porto a Roma perché credo che avranno questo tipo di atteggiamento. E' una partita che noi dobbiamo vincere".

Anche l'allenatore del Porto Espirito Santo ha parlato alla vigilia della sfida di Champions League: "Sarà una partita difficile ma non impossibile, il Porto è una squadra che non specula mai sul risultato. Ci serve concentrazione per ottenere il risultato per cui siamo qui: noi siamo venuti a Torino per competere. Paura della Juventus che non perde da tanto in casa? Bisogna riconoscere che siamo di fronte ad una grande squadra che non perde da tantissimo in casa, ma prima o poi qualcuno ci riuscirà e quindi dobbiamo giocarcela. Abbiamo avuto un percorso difficile, siamo riusciti a superare la Roma ai preliminari quando la squadra era ancora in crescita e, poi, il girone. Sono orgoglioso di dire che rispetto ad agosto stiamo meglio adesso. La partita d'andata è stata condizionata dall'espulsione di Telles ma nessuno di noi sa cosa sarebbe successo senza il cartellino rosso. La differenza domani la faremo noi con la nostra determinazione".

PROBABILI FORMAZIONI JUVENTUS-PORTO (fischio d'inizio ore 20.45)

JUVENTUS (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Bonucci, Benatia, Alex Sandro; Khedira, Marchisio; Cuadrado, Dybala, Mandzukic; Higuain. All.: Allegri

PORTO (4-3-3): Casillas; Maxi Pereira, Felipe, Marcano, Layún; Herrera, Danilo Pereira, André André; Óliver Torres, Tiquinho, Brahimi. All. Espirito Santo

ARBITRO: Hategan (Romania).



Juventus-Porto, da Brahimi a Felipe: gli uomini mercato del match

Nella giornata di ieri Sami Khedira ha confermato l'intenzione di trasferirsi negli Stati Uniti d'America, rinviando però la partenza ad un futuro non immediato. Paulo Dybala, invece, ha preannunciato il vicino rinnovo del contratto con la Juventus, allontando i rumours su un suo addio. Chi potrebbe salutare in estate è Mario Mandzukic, anche se il recente cambiamento di modulo deciso da Allegri gli sta garantendo un ampio minutaggio. Occhi puntati anche su Benatia, sul cui futuro pende il riscatto in favore della Juventus fissato a 17 milioni di euro (da versare nelle casse del Bayern Monaco). Sulla sponda opposta, in casa Porto, spicca Felipe che ha attirato le attenzioni di diversi club, tra cui Inter e Roma in Italia. Sempre la Roma è tra le squadre che monitoreranno con attenzione la prestazione di Brahimi. Alla Juventus piace André Silva, ma non è passato inosservato tra i bianconeri il recente exploit di Tiquinho. La società Campione d'Italia segue da tempo anche Thiago Neves e Hector Herrera, accostato anche al Napoli in passato.