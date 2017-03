Inter-Atalanta, Gomez fa mea culpa: "Brutta partita, non ci nasconiamo"

13/03/2017 18:15

NEWS ATALANTA/ All'indomani del tremendo ko per 7-1 incassato dall'Atalanta in casa dell'Inter, Alejandro Gomez ha fatto mea culpa attraverso il suo profilo 'Instagram': "Non ci nascondiamo! Abbiamo fatto una brutta partita ma quello non distrugge tutto quello che abbiamo fatto finora. Siamo tutti veramente arrabbiati ma la sconfitta di ieri ci deve servire come lezione. Lotteremo fino alla fine per concretare il nostro obiettivo con la umiltà che ci ha sempre caratterizzato. Complimenti all'Inter per la buonissima prestazione di ieri. Buona giornata abbracci e baci a tutti , sempre positivo" ha scritto l'attaccante argentino.

S.F.