Juventus-Porto, colloquio Allegri-Bonucci prima della rifinitura

Dall'inviato Giovanni Albanese (@GiovaAlbanese) / B.D.S.

13/03/2017 15:28

JUVENTUS PORTO ALLEGRI BONUCCI / Giornata di vigilia per la Juventus: domani i bianconeri attendono il Porto allo 'Stadium' per il ritorno degli ottavi di finale di Champions. Si riparte dallo 0-2 dell'andata quando in Portogallo Bonucci fu costretto a guardare la partita dalla tribuna dopo il diverbio con Allegri. Proprio difensore e tecnico prima della rifinitura - come dimostrano le immagini scattate dall'inviato di Calciomercato.it - hanno avuto un breve colloquio.