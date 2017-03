Palermo-Roma, Grenier: "Ci siamo riscattati, dobbiamo contare su una rosa ampia"

12/03/2017 23:50

PALERMO ROMA GRENIER / Dopo la vittoria della Roma contro il Palermo, Clement Grenier ha analizzato la prestazione della sua squadra: "E' una vittoria importante dopo le sconfitte contro Napoli e Lione, ci siamo riscattati con un'ottima prestazione collettiva - spiega a 'Premium Sport' - Una grande squadra come la Roma deve poter contare su una rosa ampia. Tra quelli che avevano giocato meno, chi è stato chiamato oggi ha risposto presente. In campionato dobbiamo ridurre il distacco dalla Juventus, ma siamo ancora in corsa su due fronti come la Coppa Italia e l'Europa League. Faremo del nostro meglio per avvicinarci. La gara di andata con il Lione è stata complicata. Siamo in grado di segnare gol, speriamo di centrare la qualificazione facendo tanti gol davanti ai nostri tifosi".

M.D.A.